Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 26 января ❄️🌧 В Симферополе +4 и дождь со снегом В Севастополе +6 и ливни В Евпатории +6 и ливни В Джанкое +4 и ливни В Ялте +7 и ливень В Алуште +7 и дождь В Керчи +6 и ливни В Армянске +4 и дождь со снегом В Красноперекопске +4 и ливни В Бахчисарае +4 и дождь со снегом В Феодосии +7 и ливни В Судаке +7 и ливни Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.