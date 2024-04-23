Eduard А они в Европе кто"Режим европейских вассалов Америки"? Что,Америка в Европу наконец вошла?

Eduard Эти так называемые"америкаеские союзники" распростанили короновирус,который убил 20 миллионов в том числе и европейцев,так что словно "союзник" как-то нп подходит!