17 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "О необходимости противодействия тоталитарному режиму Владимира Путина и его войне с демократией".
Частная организация "Совет Европы" обязана вернуть взносы России
Комментарии
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Eduard
А они в Европе кто"Режим европейских вассалов Америки"? Что,Америка в Европу наконец вошла?
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16 час.
Eduard
Эти так называемые"америкаеские союзники" распростанили короновирус,который убил 20 миллионов в том числе и европейцев,так что словно "союзник" как-то нп подходит!
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16 час.
Eduard
Смешно,опять потусторонее слово "демократия" произносится!Демократия-власть народа,а не носки американцам стирать.Сколько в Европе власти,лица разные,но мозги словно из одной банки!
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16 час.
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