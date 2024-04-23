Частная организация "Совет Европы" обязана вернуть взносы России

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17 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "О необходимости противодействия тоталитарному режиму Владимира Путина и его войне с демократией".

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Комментарии
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Eduard
А они в Европе кто&quot;Режим европейских вассалов Америки&quot;? Что,Америка в Европу наконец вошла?
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16 час.
Eduard
Эти так называемые&quot;америкаеские союзники&quot; распростанили короновирус,который убил 20 миллионов в том числе и европейцев,так что словно &quot;союзник&quot; как-то нп подходит!
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16 час.
Eduard
Смешно,опять потусторонее слово &quot;демократия&quot; произносится!Демократия-власть народа,а не носки американцам стирать.Сколько в Европе власти,лица разные,но мозги словно из одной банки!
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16 час.

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