Эксперт рассказал, почему пенсия россиян в марте будет меньше февральской

В марте размер пенсионных выплат у многих из получающих пенсию россиян будет меньше, чем в феврале. Об этом 22 февраля рассказал старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.
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