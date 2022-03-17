Телеканал "КРЫМ 24"

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В Крыму за сутки выявили ещё 452 случая заболевания COVID-19

В Крыму за сутки выявили ещё 452 случая заболевания COVID-19

Ещё 452 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией выявили в Крыму за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

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