"Российские корабли вот-вот станут неуязвимы от беспилотников": что нам не рассказали в новости о морском ЗРК "Панцирь-МЕ"

Вчера 209 прочитали Считаю, что сегодняшняя новость точно огорчит многих, благо, все эти «многие» будут по ту сторону, а наши российские моряки, да и весь Военно морской флот в целом, будет невероятно рад этому событию.
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