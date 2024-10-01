Четверть петербурженок считают поводом для расставания плохой музыкальный вкус партнера

С возрастом влияние этого фактора на отношения снижается В Петербурге 25 процентов женщин готовы бросить партнёра из-за его плохого музыкального вкуса, передаёт «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на результаты опроса дейтинг-сервиса Mamba.