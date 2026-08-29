Рецепт русской Победы дал Андрей Мамыкин. По его мнению, попытки договориться или угодить Западу ни к чему позитивному для России не приведут: "Когда нас боятся - на планете мир".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS Илон Маск поддерж...
- Проспект Соколова...
- Шквал огня: у бер...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым