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Царьград

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"Когда нас боятся - на планете мир": Рецепт русской Победы дал Мамыкин. Без слома элит не обойтись

"Когда нас боятся - на планете мир": Рецепт русской Победы дал Мамыкин. Без слома элит не обойтись

Рецепт русской Победы дал Андрей Мамыкин. По его мнению, попытки договориться или угодить Западу ни к чему позитивному для России не приведут: "Когда нас боятся - на планете мир".

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