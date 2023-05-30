МИД РФ призвал иностранцев не поддаваться на вербовку Британии, ищущей «расходный материал» для участия в контрнаступлении ВСУ

Российское внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан не поддаваться на вербовочные усилия спецслужбы Великобритании, ищущих "расходный материал" для участия в контрнаступлении Вооруженных сил Украины.
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