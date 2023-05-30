Аргументы недели

98 681 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasily Golov
    Не забыавайте.что по Уставу Украина в СНГ и границы России открыты.Никто не возникает о выгоне Украины из СНГ.Губерна...Рамзан Кадыров за...
  • Олег Шуньгин
    Давайте не будем про замполитов! Да, везде они были разными, как впрочем и каждый из нас. Но мой замполит, например, ...Военно-политическ...
  • Михаил
    А ты, Сергей, находишься в зоне СВО и имеешь право судить о высказываниях других? Или такой же " лежишь на диване у т...Военный эксперт М...

МИД РФ призвал иностранцев не поддаваться на вербовку Британии, ищущей «расходный материал» для участия в контрнаступлении ВСУ

МИД РФ призвал иностранцев не поддаваться на вербовку Британии, ищущей «расходный материал» для участия в контрнаступлении ВСУ

Российское внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан не поддаваться на вербовочные усилия спецслужбы Великобритании, ищущих "расходный материал" для участия в контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх