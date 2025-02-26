«Талламхо»: система БУХ1а ежедневно вскрывает по несколько позиций ВСУ

Новейшая система акустической разведки, по словам её разработчиков, сильно усложняет жизнь ВСУ.Системы акустической разведки БУХ1а (номенклатурное наименование — «Сова»), которые применяются в зоне СВО на нескольких направлениях, каждый день помогают обнаруживать по несколько позиций и пунктов временной дислокации противника.