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Царьград

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«Талламхо»: система БУХ1а ежедневно вскрывает по несколько позиций ВСУ

«Талламхо»: система БУХ1а ежедневно вскрывает по несколько позиций ВСУ

Новейшая система акустической разведки, по словам её разработчиков, сильно усложняет жизнь ВСУ.Системы акустической разведки БУХ1а (номенклатурное наименование — «Сова»), которые применяются в зоне СВО на нескольких направлениях, каждый день помогают обнаруживать по несколько позиций и пунктов временной дислокации противника.

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