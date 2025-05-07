Баскову и Киркорову порекомендовали уйти на пенсию

Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что певцы уже прошли свой творческий путь Музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что некоторым звездам российской сцены пора уступить место молодым исполнителям.
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