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Убрать Зеленского: мир возможен только после смены власти в Киеве

Убрать Зеленского: мир возможен только после смены власти в Киеве

REUTERS/Valentyn Ogirenko Сейчас будет много про Украину. Начнем с того, что президент России Владимир Путин сказал по этой теме на полях саммита ШОС и Восточного экономического форума (ВЭФ).

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