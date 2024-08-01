ТАСС: ВС России поразили военные склады и пункт дислокации в Киевской области

В Киевской области прогремели мощные взрывы. Российские войска атаковали военные склады в Белоцерковском районе и расположение Вооруженных сил Украины в Броварском, сообщил ТАСС координатор подпольного движения Сергей Лебедев.
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