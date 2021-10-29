Обвинения граничат с бредом: посол России поставил на место западных критиков

Сегодня Европа пожинает плоды энергетического кризиса, спровоцированного недальновидными действиями целого ряда политиков, которые прикладывали огромные усилия для борьбы с газопроводом "Северный поток-2".
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