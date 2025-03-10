В ЯНАО состоялось вручение российских паспортов иностранным гражданам

5 марта в отделе по вопросам миграции ОМВД России «Надымский» состоялось вручение основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации двум бывшим жителям других республик.
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