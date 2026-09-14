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МОСИНФОРМ

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Более 50 фотовыставок о разных регионах РФ прошло в Москве

Более 50 фотовыставок о разных регионах РФ прошло в Москве

Почти три миллиона человек познакомились с российскими регионами на уличных фотовыставках в Москве. С 2022 года на стендах Московской дирекции массовых мероприятий состоялось более 50 таких экспозиций.

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