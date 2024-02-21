В Москве остаются четыре пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поделился в социальной сети «ВКонтакте» информацией о том, что четыре пострадавших во время обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года до сих пор остаются в медицинских учреждениях российской столицы.
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