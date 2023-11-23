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Какой церковный праздник отмечают православные христиане сегодня, 24 ноября 2023 года

Какой церковный праздник отмечают православные христиане сегодня, 24 ноября 2023 года

Какой церковный праздник отмечают православные христиане сегодня, 24 ноября 2023 года Татьяна ОрлонскаяСегодня, 24 ноября 2023 года, приходится на пятницу, и это 328-й день текущего года по григорианскому календарю.

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