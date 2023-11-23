Какой церковный праздник отмечают православные христиане сегодня, 24 ноября 2023 года Татьяна ОрлонскаяСегодня, 24 ноября 2023 года, приходится на пятницу, и это 328-й день текущего года по григорианскому календарю.
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