Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Святослав Сюткин
    Сюткин Святослав  Спасибо всем,кто делится информацией о Дне Пионерии.Меня принимали в пионеры 1961 году и все помню ...Я поздравляю всех...
  • dverry garry
    а что в 1967 году в школе была форма синего цвета?Я поздравляю всех...
  • Искандер
    Никакая сволочь никогда не отнимет. Не просто памяти о чудесном детстве, а памяти о детстве в Великой Стране.Я поздравляю всех...

Массовые побоища в России с участием чужеземцев приобретают устрашающий характер. В центре внимания Кемерово и Пермь

Массовые побоища в России с участием чужеземцев приобретают устрашающий характер. В центре внимания Кемерово и Пермь

Интересная жизнь с Vera Star Пока в России некоторые деятели продолжают убеждать нас в необходимости завоза еще большого количества мигрантов, укрепляя тем самым "братские" связи между абсолютно чуждыми по менталитету и мировоззрению национальностями, кривая этнической преступности уверенно ползет вверх.

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