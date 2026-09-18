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"Страх перерос в панику": Мендель рассказала о требованиях Зеленского взрывать мосты и метро

"Страх перерос в панику": Мендель рассказала о требованиях Зеленского взрывать мосты и метро

В начале спецоперации Владимир Зеленский находился в состоянии глубокой паники и настаивал на уничтожении ключевой инфраструктуры украинской столицы, рассказала в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель .

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