"Страх перерос в панику": Мендель рассказала о требованиях Зеленского взрывать мосты и метро

В начале спецоперации Владимир Зеленский находился в состоянии глубокой паники и настаивал на уничтожении ключевой инфраструктуры украинской столицы, рассказала в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель .