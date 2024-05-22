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Стоит ли ждать прозрения Европы?

Стоит ли ждать прозрения Европы?

47K прочитали В этой статье я хочу ответить на интересующий многих вопрос, почему европейцы при всех своих проблемах продолжают вести губительную антироссийскую политику и стоит ли нам ждать тут каких-то изменений.

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