Стоит ли ждать прозрения Европы?

47K прочитали В этой статье я хочу ответить на интересующий многих вопрос, почему европейцы при всех своих проблемах продолжают вести губительную антироссийскую политику и стоит ли нам ждать тут каких-то изменений.
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