Штрафы за акустику: в ГАИ напомнили о наказании за установку дополнительных элементов

При улучшении заводской акустики за счет дополнительных элементов автолюбителей ждёт наказание.Автолюбители с наступлением весны всё чаще разъезжают на дорогах с открытыми окнами, откуда играет громкая музыка.
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