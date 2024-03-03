Армия России успешно отразила более 20 атак ВСУ: уничтожено более тысячи боевиков

За минувшие сутки оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 106-ти районах.
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