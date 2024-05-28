Иммунная дисфункция возможный аспект синдрома поликистозных яичников – Advanced Science

Результаты нового исследования показывают, что гиперандрогения — ключевая характеристика синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) — влияет на популяции иммунных клеток в репродуктивных, метаболических и иммунологических тканях при СПКЯ.
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