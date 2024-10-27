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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Демидов – лучший проспект НХЛ по версии ESPN. Левшунов – 2-й, Никишин – 3-й, Аскаров – 6-й, Юров – 20-й, Силаев – 22-й, Симашев – 26-й

ESPN представил список из 50 сильнейших молодых игроков. В него не попали хоккеисты со статусом новичков, которые, как ожидается, проведут полный сезон в НХЛ.

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