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Врач Думинский предупредил, что сочетание жира и простых углеводов наиболее опасно для поджелудочной

Врач Думинский предупредил, что сочетание жира и простых углеводов наиболее опасно для поджелудочной

Некоторые виды блюд могут негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы. Врач-терапевт Владимир Думинский предупредил, что наиболее опасны сочетания, включающие жир, простые углеводы и термическую обработку, а также длительная жарка при высоких температурах и блюда с высоким содержанием экстрактивных веществ.

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