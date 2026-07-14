Врач Думинский предупредил, что сочетание жира и простых углеводов наиболее опасно для поджелудочной

Некоторые виды блюд могут негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы. Врач-терапевт Владимир Думинский предупредил, что наиболее опасны сочетания, включающие жир, простые углеводы и термическую обработку, а также длительная жарка при высоких температурах и блюда с высоким содержанием экстрактивных веществ.