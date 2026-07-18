Лантратова обратилась к руководителям ООН Тюрку и Фрезье из-за атак ВСУ по РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила в мессенджере "Макс", что направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье в связи с новой волной массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы.