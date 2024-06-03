И сразу с главного. С того, о чем объявил президент Сирии Башар Асад.
Асад объявил кое-что важное. До победы там Сирии и России остались месяцы?
Комментарии
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ЖИГА жига
КУРДЫ .. ЭТО ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОСТИТУТКИ... (РУКОВОДСТВО... не путать с народом) КТО БОЛЬШЕ ЗАПЛАТИТ ТОТ (ДАСТ ОРУЖИЯ)... ПОД ТУ ДУДКУ И ПОЮТ... И ВОЮЮТ... ЗНАЧИТ АСАД ДАЛ БОЛЬШЕ.... (ПРОСТО СТАТИСТИКА...)
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12 час.
М
Мария
Спросите в Сирии любого мальчишку, кем он мечтает стать, когда вырастет? Отвечают всегда одинаково:" Русским лётчиком!".....Вот какой авторитет там заслужили наши ребята!
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12 час.
Анатолий Рябенко
Мир на Ближнем Востоке окончательно и надолго возможен только после объединения всех курдов (Турции, Сирии,Ирана ) в одну страну на их исторических землях. Сложившееся разобщение курдов турками только наносит вред всем странам этого региона. Упорство этих стран только усиливает ненависть и злобу как курдов так и стран завоевателей. Военные столкновения не избежны. Вопрос времени и рост курдских сил.
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10 час.
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