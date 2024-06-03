Политика как он...
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Политика как она есть

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Асад объявил кое-что важное. До победы там Сирии и России остались месяцы?

Асад объявил кое-что важное. До победы там Сирии и России остались месяцы?

И сразу с главного. С того, о чем объявил президент Сирии Башар Асад.

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Комментарии
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ЖИГА жига
КУРДЫ .. ЭТО  ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ПРОСТИТУТКИ... (РУКОВОДСТВО... не путать с народом)  КТО  БОЛЬШЕ  ЗАПЛАТИТ  ТОТ (ДАСТ ОРУЖИЯ)... ПОД  ТУ  ДУДКУ И ПОЮТ...  И ВОЮЮТ...   ЗНАЧИТ  АСАД  ДАЛ  БОЛЬШЕ....   (ПРОСТО  СТАТИСТИКА...)
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12 час.
М
Мария
Спросите в Сирии любого мальчишку, кем он мечтает стать, когда вырастет? Отвечают всегда одинаково:&quot; Русским лётчиком!&quot;.....Вот какой авторитет там заслужили наши ребята!
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12 час.
Анатолий Рябенко
Мир на Ближнем Востоке окончательно и надолго возможен только после объединения всех курдов (Турции, Сирии,Ирана ) в одну страну на их исторических землях. Сложившееся разобщение курдов турками только наносит вред всем странам этого региона. Упорство этих стран только усиливает ненависть и злобу как курдов так и стран завоевателей. Военные столкновения не избежны. Вопрос времени и рост курдских сил.
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10 час.

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