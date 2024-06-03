Асад объявил кое-что важное. До победы там Сирии и России остались месяцы?

ЖИГА жига КУРДЫ .. ЭТО ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОСТИТУТКИ... (РУКОВОДСТВО... не путать с народом) КТО БОЛЬШЕ ЗАПЛАТИТ ТОТ (ДАСТ ОРУЖИЯ)... ПОД ТУ ДУДКУ И ПОЮТ... И ВОЮЮТ... ЗНАЧИТ АСАД ДАЛ БОЛЬШЕ.... (ПРОСТО СТАТИСТИКА...)

М Мария Спросите в Сирии любого мальчишку, кем он мечтает стать, когда вырастет? Отвечают всегда одинаково:" Русским лётчиком!".....Вот какой авторитет там заслужили наши ребята!