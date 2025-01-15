«Тюмень» вытеснила «Газпром-Югру» из тройки лидеров чемпионата России по футзалу

«Тюмень» после двух домашних побед улучшила свое турнирное положение в чемпионате России по футзалу. В рамках 15 тура тюменские футболисты в первом матче разгромили «Ухту» 4:0, а во второй встрече выиграли со счетом 5:4.
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