Siberian Plague-Lab Death Draws FSB Escort For Ambulances A possible plague case in Siberia has triggered a major containment effort after the death of a 28-year-old employee of an anti-plague laboratory.
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