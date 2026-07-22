ФСБ предотвратила теракт в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

ФСБ предотвратила теракт против сотрудника оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге. Установлено, что гражданин РФ самостоятельно вышел на связь с представителями украинских спецслужб, рассчитывая получить денежное вознаграждение.
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