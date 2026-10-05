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Биохакер и блогер Андрей Арбенин умер в возрасте 31 года

Биохакер и блогер Андрей Арбенин умер в возрасте 31 года

Биохакер Андрей Арбенин, автор Telegram-канала «Биохакинг и ноотропы», умер в возрасте 31 года. Об этом сообщили в его магазине Arbenin Shop.

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