Они как бы между собой еще не договорились, где "халяль", а где "харам", но в России свои порядки уже устанавливают

Федор Липин

Насрать бы на рыло этому блогеру и его подписчикам с три короба! Дома то в кишлаке, ведь все прилично, харама там нет, зачем тогда в Россию лезут? Не есть свинину это сейчас особый героизм у таких борцов за веру. У меня много мусульман знакомых, кто то ест, кто то нет, но чтобы кто то этим кичился и кричал на каждом углу, нет такого. Даже подшучиваем иногда друг над другом. Это ведь личное дело каждого. В армии, опять же, первое время кто то не ел свинину из мусульман, потом трескали все, еще и куски старались выбрать побольше, надоело недоедать видимо. Нагрузки приличные были, энергии много тратилось, кушать плохо будешь, ноги протянешь. Ни кто их не осуждал.