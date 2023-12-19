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"В Россию мне нельзя, хотя я не знаю почему". Даня Милохин о возвращении в Москву

"В Россию мне нельзя, хотя я не знаю почему". Даня Милохин о возвращении в Москву

Даня Милохин снова высказался в соцсетях о том, что хочет вернуться в Россию, но боится прилетать. Вместо этого тиктокер отправился в Казахстан за "русским вайбом".

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