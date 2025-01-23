Предшественник Орбана обвинил его в наслаждении мировыми конфликтами

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан толкает страну в конфликты и наслаждается этим, заявил бывший глава правительства Венгрии, лидер оппозиционной «Демократической коалиции» Ференц Дюрчань 22 января во время пресс-конференции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии