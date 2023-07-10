Известно, что люди меняются. Некоторые – особенно, так что не узнать. И нынешний президент Украины Зеленский, мрачный, насупленный, временами просто испуганный, еще недавно был совсем другим – задорным, веселым артистом, у которого были тысячи поклонников.
Вчерашний Зеленский
Комментарии
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Анатолий Анатольев
Сильно и объективно сказано! Порадовало глаз! СПАСИБО! Лучше и не СКАЖЕШЬ!!!!!
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14 час.
Анатолий Анатольев
Не думаю, что только ЗЕ и семья пострадает, да и род!!!!!!
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14 час.
Виталий Чуваев
Зеленскому "помогут" уйти в Мир Иной именно англосаксы, чтобы ИХ тайны не попали к русским вместе с живым Вовочкой... Шансов перебраться в США или Великобританию, а может и в Аргентину у него НЕТ совсем. Он, ИНСТРУМЕНТ, необходимый для выполнения конкретной работы - ВОЙНЫ. Как только война закончится, Вовик умрёт, за ненадобностью... Его услуги больше нигде невозможно применить, даже если часть Украины отойдёт к Западу...
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4 час.
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