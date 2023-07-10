Вчерашний Зеленский

Виталий Чуваев

Зеленскому "помогут" уйти в Мир Иной именно англосаксы, чтобы ИХ тайны не попали к русским вместе с живым Вовочкой... Шансов перебраться в США или Великобританию, а может и в Аргентину у него НЕТ совсем. Он, ИНСТРУМЕНТ, необходимый для выполнения конкретной работы - ВОЙНЫ. Как только война закончится, Вовик умрёт, за ненадобностью... Его услуги больше нигде невозможно применить, даже если часть Украины отойдёт к Западу...