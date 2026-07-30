Владимир занял 4-е место в рейтинге городов по итогам голосования

По итогам народного голосования город занимает четвертую позицию. В городе активно реализуются преобразования, в том числе приуроченные к юбилею маршрута «Золотое кольцо», о чем сообщил мэр города в ежегодном отчете перед Советом народных депутатов.
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