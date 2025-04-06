Малкин поздравил Овечкина с рекордом, опубликовав совместное архивное фото

Российский форвард клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поздравил соотечественника нападающего капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с повторением рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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