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СК РФ оценил в 60 миллиардов рублей ущерб от действий ВСУ на территории РФ

СК РФ оценил в 60 миллиардов рублей ущерб от действий ВСУ на территории РФ

Следственный комитет Российской Федерации в своем Telegram-канале сообщил, что ущерб от действий Вооруженных сил Украины на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей оценивается в 60 миллиардов рублей.

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