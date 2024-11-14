СК РФ оценил в 60 миллиардов рублей ущерб от действий ВСУ на территории РФ

Следственный комитет Российской Федерации в своем Telegram-канале сообщил, что ущерб от действий Вооруженных сил Украины на территории Брянской, Белгородской, Курской, Московской, Рязанской и Волгоградской областей оценивается в 60 миллиардов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии