Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Стэн Ван Ганди: «Если игрок сделал трипл-дабл, это не значит, что он играл хорошо»

Известный тренер, ныне эксперт Стэн Ван Ганди высказал мнение по поводу трипл-даблов. По мнению специалиста, достижение подобной статистической линейки в НБА не является показателем хорошей игры.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх