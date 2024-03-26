В якобы игиловских аккаунтах много угроз в адрес России, но нет угроз США и Израилю из-за Газы

Сразу после чудовищного теракта в Подмосковье в СМИ стали говорить о причастности ИГИЛ (признанная в России террористической запрещенная организация) к этому, ссылаясь на якобы официальное сообщение этой организации в социальных сетях, где она берет на себя ответственность за теракт.