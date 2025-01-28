Генпрокуратура потребовала взыскать с курских чиновников 3,2 млрд рублей

Генпрокуратура РФ через суд потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей и нескольких коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, присвоенных на контрактах по созданию в регионе оборонных сооружений.
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