Герои и эксперты в области безопасности поздравили генерал-лейтенанта Маликова с 54-летием

Начальник Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Анатолий Маликов 27 декабря отмечает свое 54-летие.
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