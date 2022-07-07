Popcaketv

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Чонгук улетает с матерью своего ребенка: «Если Тэхен с балийцем, мне нечего делать в Корее»

Чонгук улетает с матерью своего ребенка: «Если Тэхен с балийцем, мне нечего делать в Корее»

Пару месяцев назад АРМИ пришлось испытать настоящий шок, когда сасэны заявили о том, что у Чонгука (Jungkook) из BTS есть маленькая дочка Ариана (Ariana), мать которой однажды пришла на концерт селебрити и продолжила с ним знакомство после мероприятия.

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