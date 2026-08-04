EUR/USD: Weekly Institutional Schematic | Bearish Framework Euro FX Futures CME:6E1! Master-Jedi-Trader EUR/USD Weekly Institutional Market Schematic August 4, 2026 Overview Every market tells a story before it offers an opportunity.
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