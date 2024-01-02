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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брансон – о дебюте в PFL: «Крупнейший чек в карьере. Здесь я зарабатываю больше, чем в UFC»

На турнире PFL 10 он победил Рэя Купера единогласным решением судей. «Самый крупный чек в карьере. Все просто отлично.

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