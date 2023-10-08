Полковник Уилкерсон: Украина не сможет попасть ни в НАТО, ни в Евросоюз

Экс-советник государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что у Украины не получится попасть ни в Североатлантический альянс, ни в Европейский союз.
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