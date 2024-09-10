Поезда из Крыма в Омск (и обратно) временно не будет - пока он сможет доезжать только до Тюмени и оттуда же отправляться обратно.
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Поезда из Крыма в Омск (и обратно) временно не будет - пока он сможет доезжать только до Тюмени и оттуда же отправляться обратно.