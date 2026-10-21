Экономист, эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что разработка газового месторождения Jackdaw в Северном море не приведёт к газовой революции в Британии, а лишь поможет замедлить снижение добычи.