Больше половины россиян ежедневно сталкиваются с лихачами на дороге

Больше половины (55%) россиян заявили, что сталкиваются с опасными водителями ежедневно. Самыми частыми причинами аварий они назвали невнимательность (63%), беспечное поведение водителя (61%), любовь к экстремальному вождению (57%), неспособность оценить риски (56%) и ситуацию на дороге (55%).
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