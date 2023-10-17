Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, передает ТАСС 17 октября. В программе двухдневного визита — переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также участие в III Международном форуме «Один пояс — один путь».
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